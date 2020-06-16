關鍵字：新冠病毒，非洲疫情，率先馳援，領導人通話，高層密切交流，醫療援助，方艙醫院，廿國集團，緩債倡議，命運共同體

北京爆發新疫情，不忘繼續協助非洲弟兄國家抗疫，《人民日報》海外版16日發表〈同心抗疫，命運與共〉文章指出，今年是陸非合作論壇成立20周年，也是陸非合作論壇北京峰會成果落實關鍵之年。當前形勢，大陸和非洲比以往任何時候都更需要命運與共、團結抗疫、共克時艱。正是「在危機中育新機、於變局中開新局」。

文章表示，大陸國家主席習近平在第73屆世界衛生大會視訊會議開幕式致詞強調，幫助發展大陸家、特別是非洲國家築牢防線，是國際抗疫鬥爭重中之重，呼籲國際社會為非洲國家提供更多支援。半個多世紀來，大陸累計向非洲派出醫療隊員2.1萬人次，在非洲各國醫治病患2.2億人次，為非洲公衛安全作出歷史性貢獻。

文章稱，患難見真情。習近平一語道破「在大陸疫情防控形勢最艱難時刻，非洲國家向大陸提供了不少寶貴支援，我們對此銘記在心。」疫情面前，非洲國家盡己所能、慷慨解囊，尤為難能可貴。

文章強調，非洲疫情暴發後，大陸率先馳援。習近平與非洲多國領導人通話，保持高層密切交流。陸方在自身承受巨大抗疫壓力的情況下，向50多個非洲國家和非盟分批提供大量醫療援助物資，向多個非洲國家派遣醫療專家組，同非方舉辦數十次專家視訊會議，毫無保留開展診療技術交流，援非醫療隊和陸資企業積極發揮作用，改造升級當地醫院和建設方艙醫院。陸方對非洲「保健康」、「保經濟」面臨兩難感同身受，積極參與廿國集團「緩債倡議」，呼籲國際社會加大對非洲抗疫支持，生動詮釋了人類命運共同體理念。

文章說，疫情帶來了挑戰，但也為陸非共同實施陸非合作「8項行動」、共築更加緊密的陸非命運共同體按下了「快速鍵」。大陸承諾建立30個陸非對口醫院合作機制，加快推進非洲疾控中心建設，幫助非洲各國加強公共衛生體系建設，同時妥善安排當前陸非重大合作項目，支援受到疫情影響的非洲國家盡早復工復產，增強自主可持續發展能力，更好造福陸非人民。

文章認為，歷史記憶猶新。1970年，被譽為「中非友誼歷史豐碑」的坦尚鐵路動工，貫通東非和中南非的交通經濟民生大動脈從此起步。50年後的今天，陸非同心共築「健康橋」「發展橋」，將為人民共用健康、共創發展開闢新前景。

(中時 )