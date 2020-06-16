大陸備受市場關注的抗疫特別國債來了。大陸財政部15日公佈今年首批抗疫特別國債發行計畫，6月18日將分別發行5年期500億元（人民幣，下同）和7年期500億元特別國債。這只是今年總規模1兆元抗疫特別國債發行任務的開端，還有9000億元等待發行。

據第一財經引述對外經貿大學教授毛捷表示，大家擔心國債一下子發行太多，會對市場衝擊較大。目前抗疫特別國債這種發行結構比較好，500億元一期，1000億元發行規模對市場影響不會太大。

此外，據知情人士指出，未來抗疫特別國債將以10年期為主，為儘快發揮債券資金效應，剩下的9000億元很可能將在1、2個月內完成發行，人行或將採取公開市場操作等方式，釋放充裕流動性予以配合，以減輕對債券市場的衝擊。

大陸的抗疫特別國債是為應對新冠肺炎疫情影響，由中央統一發行的特殊國債。不同於普通國債，抗疫特別國債不計入財政赤字，但仍然納入國債餘額限額。這次抗疫特別國債明確將籌資全部轉給地方，主要用於公共衛生等基礎設施建設和抗疫相關支出。

(旺報 )