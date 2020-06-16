衛福部長陳時中原擬推動的醫材自付額設上限，連日卻遭蔡英文總統及閣揆蘇貞昌關切、台北市長柯文哲也加入戰局，主持人更直問「蘇貞昌嫉妒陳時中」；民進黨副秘書長林飛帆今接受廣播節目表示，有可能挑撥離間，但我也不方便說哪些在做那些事情，沒有必要見縫插針。」

陳時中推的醫療器材提出管理新制，訂定上限爭議，引發外界對於黨內給陳時中「穿小鞋」，外界解讀，是陳時中功高震主，才會被黨內圍攻。 林飛帆強調，作為執政團隊一員，從防疫到現在，民進黨要如何穩著陣腳，內部要避免爭功。

林飛帆表示，大家過度解讀，大家對陳表現有目共睹，所有政策都可以討論，辯護起來不會覺得很累，政策討論需要更多討論。

被問到，據說健保署裡面很多都是前衛生署長楊志良手下？林飛帆說，「不至於啦。」

對於台北市長柯文哲等人最近砲火瞄準陳時中，陳未來是否成為民進黨包袱？林說，他不否認其背後有政治戰略目的。陳時中角色是非常關鍵。他不想評論他們為何要打陳時中，陳的成果沒啥好挑惕，若要刻意操作，就不利台灣發展，也未必對他們政黨發展有利，社會會慢慢走向思考，台灣怎麼繼續往前走，未必會喜歡吵吵鬧鬧及見縫插針。

他說，民進黨從以前跟柯市長合作到現在，大家會去問，民眾黨核心理念價值是什麼才是關鍵，一下跟綠的合作一跟藍的，背後有無一致政治思路。對政治人物來說，大家都要有此自覺。

(中時 )