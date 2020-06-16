美聯儲會(Fed)宣布在次級市場收購公司債券，激勵美股昨夜表現，三大指數齊漲，帶動亞洲主要股市早上反彈。周二香港恆生指數高開541點或2.28%，隨後漲620點或+2.55%，為24397點。國企股(H股)漲227點或+2.3%，為9882點。

半導體股領漲最多，漲4.7%，次為軟件服務上漲3.5%。港股重量級市值公司阿里巴巴初盤漲2.9%，暫報213港元。

蘋果聲稱下半年隨著疫情趨緩，消費市場將回溫，蘋果概念股，舜宇光學漲6.7%，瑞聲科技漲3.5%。

市值第二大股騰訊，創辦人馬化騰在六月中旬分批減持965萬股，出售價格約在433~450港元之間，今晨公司股價上漲，騰訊高開3.6%，隨後漲3.7%，暫報449港元。市場估計馬化騰此次套現約42億港元，馬化騰對騰訊個人持股比例降為8.42%。另外消息指出，騰訊總裁劉熾平同時也在減持，今年至6月1日以來已減持170萬股。

(時報資訊)