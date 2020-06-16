塑膠射出廠—台翰(1336)股東會通過配息1.2元，依昨日(6月15日)收盤價15.75元計算，現金殖利率達7.62%，隨著東南亞各國陸續解封，台翰預估，業績將在第2季落底，下半年將逐步恢復正常。

台翰今天舉行股東會，台翰2019年合併營收為23.5億元，營業毛利為3.58億元，營業淨利為1.13億元，稅後盈餘為7342萬元，每股盈餘為0.87元，由於公司現金充沛，今天股東會通過每股配息1.2元。

受新型冠狀病毒肺炎疫情，東南亞政府陸續以封城政策防堵疫情擴散，影響部分印表機/事務機客戶的備貨力道，不過隨著疫情趨緩之下，東南亞各地區政府於5月中後以「漸進式」重啟部分區域經濟活動，台翰除了越南廠以產能稼動率75％有限度量產的方式滿足客戶需求，菲律賓廠也已於5月16日正式復工，逐步恢復出貨力道，挹注5月營收較4月成長12.51%，前5月合併營收6.67億元，年減28.85%。

台翰表示，雖疫情對台翰整體營運帶來嚴峻的挑戰，但除了主要印表機/事務機客戶為搶占市場份額，加快推出新品上市的步伐，新南向商機也重掀，整體有助台翰戮力全方位財務業務推進，一方面，與主要客戶在復工後一同拉高產能稼動率因應市場需求，由於東南亞各國陸續解封，業績可望在第2季落底，下半年業績將逐步恢復正常。

展望今年，台翰看好新南向商機重掀，整體有助台翰戮力全方位財務業務推進；為維護股東權益買回庫藏股8000張並已於3月中辦理註銷，目前減資後之股本將為7.71億元，每股淨值提升至20.11元，台翰將落實充實營運資金、強化財務結構、提高財務運用靈活度及提升股東權益。

(時報資訊)