藥華藥(6446)P1101歐洲血液年會表現驚艷，數據超標，收案提早結束，今日股價跳空開高，盤中漲幅約2%。

藥華藥說，本次期中成果係由有MPN教父之稱的義大利血液學教授Tiziano Barbui博士親自於第25屆歐洲血液學年會發表，該臨床試驗在義大利21間醫學中心進行，原預計招收150位病患，本次試驗期中分析是根據100位病患的臨床試驗數據，有鑑於本次期中分析顯示出相對於單一放血治療，P1101在療效上有巨大優勢，其統計分析結果大幅超標，因此指導委員會與安全監測委員會(DSMB)建議停止招收新病患。顯見P1101可擴大病患族群，低風險病患可提早使用以避免疾病持續惡化。

基於傳統針對低風險紅血球增生腫瘤(PV)病患，一般採用消極的放血加上低劑量阿斯匹林療法以維持正常血容比(Hct

在第一年數據中顯示P1101組和僅僅用傳統的消極放血治療相比，P1101組疾病完全沒有惡化(0%)，相對於對照組，疾病出現惡化的病人第一年已達8%。複合式主要療效指標(Composite primary endpoint)大幅超標(p=0.008; Odds Ratio, 3.5 (95% CI, 1.3-10.4))。

在減少患者放血次數及改善生活品質方面，本次臨床試驗結果在統計分析結果達顯著意義。由於P1101巨大療效結果超標，證實P1101在適應症市場規模再下一城，可擴大使用於治療60歲以下且無血栓病史的低風險PV病患族群，大幅提升P1101商機。

(時報資訊)