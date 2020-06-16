工業電腦廠友通（2397）今日召開股東常會，通過2019年財報及盈餘分配案，決議配發每股現金股利5元。展望今年，友通將持續透過水平擴展及縱向延伸策略並進，強化各應用領域產品廣度及軟硬整合能力，以持續擴大營運規模、提升產品獲利能力。

友通此次股東常會亦完成董事全面改選，新任4席董事為董事長陳其宏、總經理蔡其南、其陽暨羅昇董事長李昌鴻、東博資本集團執行長李明山。3席獨董為葉德昌、周光仁、瞿志豪，名單均與上屆相同。

友通2019年合併營收創70.31億元新高，年增34.94％。但毛利率28.36％、營益率11.19％，分創近14年、近6年低點。不過，歸屬母公司稅後淨利6.3億元，年增4.23％，仍創僅次於2007年的歷史次高。每股盈餘5.51元，則創歷史新高。

友通董事長陳其宏表示，在中美貿易戰的不確定性，2019年在中美貿易戰的不確定性下，除了佳世達集團持續的資源投入及綜效整合外，友通亦透過本身有機成長和結盟策略夥伴雙引擎驅動下，帶動營收持續成長。

陳其宏指出，在有機成長方面，友通擴大垂直應用市場領域、提升產品技術動能、接軌數位轉型趨勢、改善營運活動績效。投資策略聯盟則結盟其陽和羅昇，擴大友通網安產品廣度及智慧製造銷售通路。

展望今年，友通將攜手其陽搶攻急速成長的網通、網安市場，透過集團採購議價與生產基地整合來提高產品競爭力，並經由羅昇通路深耕智慧製造領域。藉由水平擴展及縱向延伸並進，強化各應用領域產品廣度及軟硬整合能力，持續擴大營運規模、提升產品獲利能力。

(時報資訊)