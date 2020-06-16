蘋果周一宣布，去年消費者與廣告商在其App Store行動程式上的支出超過5000億美元。

周一蘋果股價收漲1.24%，報342.99美元。

蘋果援引其委託Analysis Group所做的一項研究指出，去年App Store的交易總額達到5190億美元。這項研究包括蘋果直接經手的交易，如付費app與所謂「App內購買」（In-App Purchases,IAP）的額外付費內容，以及蘋果未直接參與的app內購買與其他經濟活動，如app中的廣告銷售。

研究包括目標百貨（Target）、百思買等線上零售商app的銷售、透過Expedia與聯合航空app預訂的旅程，以及透過Lyft與優步的叫車服務，但不包括Apple Music等蘋果自家app的訂閱收入。

研究報告指出，在2019年透過iPhone與iPad行動應用程式創造的5190億美元交易中，4130億美元為實質商品與服務，其中2680億美元透過零售app、570億美元透過旅遊app、400億美元透過叫車app、310億美元透過美食外送app。

另外610億美元來自數位商品與服務，而410億美元來自程式內廣告。這是蘋果首次公開App Store的交易紀錄，時機就選在蘋果下周舉行「全球軟體開發者年會」（WWDC）之前，旨在凸顯App Store業務的重要性。

(時報資訊)