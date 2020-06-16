金門日環食10大浪漫觀賞景點之一的「莒光樓」。（縣府觀光處提供）

金門日環食10大浪漫觀賞景點之一的「慈湖三角堡」。（縣府觀光處提供）

金門日環食10大浪漫觀賞景點之一的「沙溪堡」。（縣府觀光處提供）

金門日環食10大浪漫觀賞景點之一的「建功嶼」。（縣府觀光處提供）

金門縣府票選活動獲熱烈回響，圖為臉書網友留言。（縣府觀光處提供）

百年難得一遇的〈日環食〉將於6月21日下午華麗亮相，金門縣府臉書票選全島10大浪漫觀賞景點，結果烈嶼鄉貓公石濱海休憩區衝出最高票，觀光處邀請大家相招登島觀賞天文美景，錯過就要再等195年。

金門10大日環食浪漫景點票選結果：烈嶼鄉貓公石濱海休憩區 （672票）、莒光樓（610票）、慈湖三角堡 （582票）、沙溪堡 （491票）、建功嶼（482票）、同安渡頭（477票）、燕南書院 （431票）太武山（427票） 、雄獅堡 （404票）、大膽島（379票）。

縣政府觀光處表示，依據臺北天文館資料，金門是全國最早可以看到日食發生的地點（初虧14：44），歡迎全國各地民眾相約攜伴前來，千萬莫虛度良辰美景，以免浪漫擦肩而過，留下百年的遺憾。

觀光處此次在臉書舉辦票選活動，請網友留言說出最想與什麼人、在哪裡？觀賞日環食，獲得網友熱烈回響，心中的浪漫情人和美麗景點相繼曝光。票選活動自12日至14日截止，網友按讚數達4955人次。抽獎活動得獎名單於15日公布，獎品有SWITCH LITE（1名）、耳掛式電風扇（(5名）。

觀光處提醒遊客注意，6月21日當天適逢夏至節氣，天氣將非常炎熱，觀看日環食時，務必做好遮陽防暑，並特別留意補充水份，同時必須透過適當遮減光器材觀看，持續時間也不可過長，以免傷害眼睛。

(中時 )