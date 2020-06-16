大陸A股兩市16日高開，上午滬指漲0.79％、深成指漲1.08％、創業板指漲1.23％，同時北向資金淨流入超30億元。觀察盤面則以消費電子等科技板塊領漲。方正證券指出，短線大盤盤中還有回檔壓力，價跌量漲的量價關係，說明市場殺跌意願較強，需觀察後市量能是否持續站在7000億（人民幣，下同）上，若能繼續保持7000億之上，則大盤回檔蓄勢後有望再次上漲，否則大盤將繼行向下尋找支撐。

據網易財經引述中原證券表示，預計滬指短線小幅整理的可能較大，創業板市場小幅震盪的可能較大。建議投資者短線暫時觀望，中線建議繼續關注部分低估值績優藍籌股的投資機會。

至於外盤方面，美聯準會（Fed）宣佈採取進一步措施來支撐市場，16日表示將在二級市場上購買期限5年內的公司債，且還包括部分在危機之前為投資級，但在之後被降級的垃圾債券基金，所買的公司債在截至3月22日時的評級至少為BBB-或／ Baa3，且這次購債規模最高將達7500億美元。

(旺報 )