無薪假人數直逼3萬！製造業逾1萬5000人 10:532020/06/16 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 勞動部今天公布無薪假最新統計，事業單位計1323家，實施人數達2萬9838人。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 勞動部今天公布無薪假最新統計，事業單位計1323家，實施人數達2萬9838人。 上期公布實施家數計1263家，實施人數2萬8345人，本次新增60家，人數新增1493人，多數事業單位實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休5日至8日。 統計指出，批發及零售業實施家數達413家最多、製造業以332家次之、住宿及餐飲業以139家再次之；人數則以製造業1萬5037人最多、批發及零售業以5175人次之、運輸及倉儲業以3377人再次之。 (中時 ) #人數 #製造業 #無薪假 #批發 #零售業 也許您會感興趣 生活熱門新聞 葉匡時搭高鐵回台北吐一句話 網看哭了 - 生活 好市多中衛口罩開箱 網一看：羨慕死 - 生活 中衛口罩回來了！各大通路整理包 這家不限購 - 生活 冷氣24小時沒關！他爽吹2個月 電費曝光超驚人 - 生活 屈臣氏第二波口罩又秒殺！還沒買到的鎖定這時間 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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