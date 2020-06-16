勞動部今天公布無薪假最新統計，事業單位計1323家，實施人數達2萬9838人。

上期公布實施家數計1263家，實施人數2萬8345人，本次新增60家，人數新增1493人，多數事業單位實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休5日至8日。

統計指出，批發及零售業實施家數達413家最多、製造業以332家次之、住宿及餐飲業以139家再次之；人數則以製造業1萬5037人最多、批發及零售業以5175人次之、運輸及倉儲業以3377人再次之。

(中時 )