今外電傳來，美商務部証實將放寬美企與大陸通訊大廠華為在5G市場技術合作，加上中美高層將在6月17日於夏威夷會談，而近期中方也大買美國大豆等農產品，種種跡象顯示，中美關係似趨向緩和格局發展，使美股領軍全球股市走多的大波段行情，再度被分析師予審慎樂觀評估。

在全球股市相對看俏的新興市場，外資又對台灣的股兩市似情有獨鍾，除牽引新台幣兌美元匯價持穩升值，表現在亞洲地區主要貨幣堪稱屬一屬二的升值地位外，台股也持穩向前波高點萬一甚至是萬二等關卡挺進。

新台幣兌美元匯率方面，央行在昨雖踢了匯價一腳，使新台幣於尾盤由升轉貶，但今甫開市仍以升值2分開出，報29.75元，這也是周二早盤匯市的最低價，之後新台幣快速向上疾走，盤中一度升值至29.587元，大漲1.83角，迄上午10：19的匯率，仍達29.591元高檔水準，還是強勁升值1.79角。

台股方面，在台積電領軍報復性反彈，與重量級權值股台塑四寶、國泰金、富邦金、兆豐金、鴻海、股王大立光、聯發科、台達電、台灣大、統一中鋼與中華電等也見賢思齊下，使盤勢開高走高，迄上午10：35暫報11516點，大漲209點，漲幅1.85%，成交925億元。

(工商 )