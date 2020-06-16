衛福部16日公布「2019年國人死因統計（國人十大死因）」，癌症連續38年盤據第一名，心臟病、肺炎則分別拿下亞軍、季軍。進一步觀察癌症的疾病類別，「肺癌、肝癌」更是連續40年蟬聯國人十大癌症排名前兩名位置。

衛福部每年6月公布國人十大死因統計，衛福部統計處科長陳雅俐說，受人口高齡化影響，2019年死亡率上升1.4個百分點，依據死亡率統計，2019年十大死因依序是：第一是癌症（惡性腫瘤）、第二是心臟疾病、第三是肺炎、第四是腦血管疾病、第五是糖尿病、第六是事故傷害、第七是慢性下呼吸道疾病、第八高血壓性疾病、第九是腎炎腎病症候群及腎病變，第十則是慢性肝病及肝硬化。

陳雅俐說，2019年十大死因有顯著成長的項目，分別是「肺炎、腎炎腎病症候群及腎病變、高血壓性疾病」。從年齡來看，1～24歲族群以事故傷害位居首位，25～44歲則以癌症、自殺分居前兩名，45歲以上則以癌症、心臟病位居前兩名。

特別觀察癌症的疾病類別，陳雅俐表示，癌症多集中在55歲以上族群，占比達85％，死亡率比2018年成長1.8個百分點，以死亡率排出2019年十大癌症，依序是：第一是氣管、支氣管及肺癌，第二是肝癌及肝內膽管癌，第三是結腸、直腸和肛門癌，第四是女性乳癌，第五是口腔癌，第六是前列腺（攝護腺）癌，第七是胰臟癌，第八是胃癌，第九是食道癌，第十是卵巢癌。

陳雅俐特別指出，前六大癌症排序與2018年相同，其中，包含「口腔癌、前列腺（攝護腺）癌、胰臟癌、卵巢癌」四種癌症排名往前，胃癌則往後退一名到第八名。

(工商 )