韓國瑜卸任前，11日高雄市教育局貼出公告，集中銷毀「機密文書資料」，此事在網路上引發熱議。對此，教育局澄清，文件銷毀作業，固定每年定期處理2次，代理市長楊明州也表示是例行作業。

網紅「音地大帝」在臉書PO出高雄市教育局公告，內容指出機密文書資料集中銷毀，請各科室同仁於6月11日下午13點30分送到高雄銀行提款機一樓旁放置。

（圖／摘自音地大帝 Indie DaaDee臉書）

據《中央社》報導，教育局表示，文件銷毀是每年固定2次作業，此次作業時間5月19日由鳳山清潔隊清運，經核准後公告6月11日裝箱集中，政風室同仁皆有拍照存證，運到焚化爐銷毀也全程錄影。代理局長陳佩汝指出是通知的文字不夠謹慎，且時間巧合，文件多是文書文稿或列印文件。政風處長林合勝也強調，教育局這次的資料銷毀文書中，沒有公文。

另外，報導也提到，楊明州表示，這是例行工作，希望不要有政治聯想及解讀，文官不需要有政治色彩，盼外界勿誤解，也沒有要查此事。至於被問到韓國瑜是否知道會被罷免，所以通知集中銷毀文書資料，楊明州則回說「哪那麼神算」。

(中時電子報)