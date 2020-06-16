行政院副院長陳其邁今表示，明天是自己的畢業典禮，間接透露出他將辭去副院長一職，參與高雄市長補選。對此，雲林菜農林佳新諷刺陳其邁，「這不是你的畢業典禮，依照對待韓國瑜的標準你這是中輟」，他說520才過多久，不如大方承認是中輟的行政院副院長吧！

陳其邁今出席雄中畢業典禮致詞時表示，明天將會有一場他的畢業典禮，似乎將於17日請辭行政院副院長一職，以示參加高雄市長補選決心。對此，陳其邁表示，他做事的態度一向都是做什麼像什麼，對於任何事情，一旦下決定就會全力以赴。

對此，林佳新在臉書諷刺陳其邁，「這不是你的畢業典禮，依照對待韓國瑜的標準你這是中輟」。他認為，行政院副院長是掌管全台的事務，但陳其邁中心不擺在全台公共事務，只在意高雄的政壇，現在離開了，要回高雄參選了，難道就不是落跑嗎？

林佳新呼籲陳其邁別說畢業典禮了，「畢竟520才過多久，不如大方承認你是中輟的行政院副院長吧」。

(中時電子報)