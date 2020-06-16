交通部7月起推出安心旅遊，規劃39億元補助團體與自由行旅客，前往離島還可多使用一次，交通部長林佳龍指出，年輕人三十而立應該多在國內旅遊，百岳、環島、離島是他最推薦的3種方式，體驗不同地方的地質、生態及文化，更與教育部討論落實到國民教育。

安心旅遊補助從7月1日實施至10月31日，自由行民眾每房補助1000元，離島可再多使用一次；團體旅遊每人每日補助700元，每團上限3萬元。

林佳龍指出，離島交通不便，玩起來也比較貴，希望國人利用這次去離島走走，大家喜歡出國，離島也比較有出國氣氛，台灣是個海洋國家，海洋國土是陸地的3倍大，年輕人三十而立應該多去體驗台灣，登百岳、環島、離島，體驗各地的地質、生態和文化。

他說，補助對離島國旅特別加碼，是希望減輕民眾的交通成本，讓大家待久一點，另協調航空公司增加航班、擴大機型，鼓勵國人出門走走。

被問到是否擔心住宿房價因國旅補助而調漲，林佳龍強調，住宿房價有它的市場機制，過去半年旅宿業慘澹，業者推出打折促銷，現在需求增加，價格自然也會起來，交通部希望維持正常市場機制，而旅宿業者也要提供相對應的CP值，讓旅客滿意才是長久之計，把危機化為轉型契機，「養雞生蛋，不要殺雞取卵」。

邊境管制部分，交通部會對不同國家或疫情狀況做鬆綁，疫情指揮中心也會對各國疫情做判斷，例如大陸最近的疫情引起大家注意，日本、南韓也是解封後疫情死灰復燃，政府都在密切注意，目前政策是境內鬆綁、邊境風險嚴管，國際疫情要更舒緩，國門才會大幅打開。

(中時 )