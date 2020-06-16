衛福部今天公佈去年國人十大死因，癌症連續38年位居首位，去年癌症死亡人數為5萬232人，創下史上新高，占所有死亡人數28.6％，亦較上年上升1.8％，就年齡觀察，癌症多集中於55歲以上的族群、占8成5。

根據衛福部統計，去年國人十大死因排名依序為(1)惡性腫瘤(癌症)、(2)心臟疾病(3)肺炎(4)腦血管疾病(5)糖尿病(6)事故傷害(7)慢性下呼吸道疾病(8)高血壓性疾病(9)腎炎腎病症候群及腎病變(10)慢性肝病及肝硬化，排名順位與前年相同。

衛福部官員指出， 去年十大死因死亡人數合計13萬5千933人，占總死亡人數77.5％，與前年相較，去年死亡人數以肺炎、腎炎腎病症候群及腎病變、高血壓性疾病分別上升6.9％、4.9％、3.1％，慢性下呼吸道疾病、慢性肝病及肝硬化則分別下降6.2％、5.6％。

若就癌症本身的死亡率來看，十大癌症死亡率依序則為(1)氣管、支氣管和肺癌(2)肝和肝內膽管癌(3)結腸、直腸和肛門癌(4)女性乳癌(5)口腔癌(6)前列腺(攝護腺)癌(7)胰臟癌(8)胃癌(9)食道癌(10)卵巢癌，前6大主要癌症的順位與107年相同。

(中時 )