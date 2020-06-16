讀賣巨人隊新洋將帕拉最近對其祖國委內瑞拉提供了40噸食物的支援，準備救助1500個家庭，幫助他們渡過難關。每個家庭可獲得7公斤白米，還有雞肉、雞蛋和調味料。帕拉表示，但願能讓這些窮苦的家庭先填飽肚子。

帕拉的善行還不只如此，效力美國大聯盟期間，最近7年他都會在聖誕節期間，向大約1000名兒童贈送玩具、禮物，陪伴他們快樂過節。

委內瑞拉由於反美，長年受到美國經濟制裁；加上新冠病毒疫情嚴重，今年經濟狀況更加惡化。帕拉的妻子向老公反映，祖國境內食物價格太高，很多人都買不起，建議帕拉捐助食物幫助鄉親渡過難關，於是有了這次的行動。

帕拉是一名優秀的外野手，2009年在響尾蛇隊升上大聯盟，2011、13年兩度獲得國家聯盟外野金手套獎，最高身價曾達到年薪1000萬美元。去年球季中被交易到國民隊，隨隊拿下世界大賽冠軍，他非常感謝周遭人士的支持，包括來自家鄉的父老親友的精神力量。

帕拉說，小時候是一個貧窮的家庭長大，因為有許多人的幫助與合作才能有今天的成績。現在是回饋大家的時候了，希望能帶給鄉親正面的能量。

去年球季結束後帕拉決定轉戰日本職棒並加盟巨人隊，年薪約1.5億日圓。他的出場曲《鯊魚寶寶》曾讓國民隊球迷為之瘋狂，可惜日職今年球季開幕後暫不開放觀眾進場，屆時不知還會不會播放出場曲？

(中時 )