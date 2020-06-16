大陸疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友，6月15日晚在接受新聞專訪時表示，北京市目前的疫情還是局部事件，屬於疫情的常態，傳播範圍仍然有限，因此目前並沒必要對全北京市的疫情風險進行調整，但個別區域的調整是有必要的。他也認為，現階段還無須對北京全體市民進行普遍的篩查。

吳尊友表示，未來三天北京確診人數將決定這次疫情的走向，由於北京在11日出現疫情以後，接下來兩天很快就有所動作，而這些反制措施相當即時、有效，這些已經感染病對的病例，出現症狀的日子大約也就在明、後兩天，如果明、後天報告數不未有暴增狀況，那也就是說這次疫情就大概就會維持在這個規模。

在吳尊友指，北京對數萬人進行核酸檢測，其中發現50多例檢驗結果為陽性，這說明感染的人擴散的範圍比較小，而且感染的病人都處在早期，病患大多也還沒有出現臨床症狀。

吳尊友推測，疫情最早爆發的時間點還不能很確定，不過從目前發現的病例來看，推估最早應該在5月底前後。

吳尊友指出，北京疫情在早期就被即時發現了，首先，幾乎所有的病例都指向新發地市場，這說明疫情階段還在早期，沒有造成廣泛的傳播；另外，目前從北京的病例特徵來看，還沒有發現家庭群聚感染，亦無病人在就診時於醫院交叉傳播。不過未來仍要及時發現現有病患，因新發地市場規模大、人流多，不排出仍有未發現的病患。

北京疫情反彈的情況發生後各地有不同的反應，目前大陸有部分城市已將全北京納入中、高風險級別管控，從北京返回當地都需要進行隔離。

不過，北京的疫情仍算精準，只針對個別社區進行隔離，並沒有對整個北京市實施。吳尊友認為，精準防控，就是要精確界定出現的疫區，沒有必要把整個北京都調到中風險區、高風險區。

「目前看來，對於新發地這起疫情源頭的控制措施還是非常有力的。我們有信心疫情不會造成更大範圍的擴散，所以暫時沒有必要對全北京市的響應級別進行調整，但可以對個別的區進行調整。」吳尊友說。

(中時 )