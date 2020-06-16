大陸新冠肺炎疫情雖然趨於好轉，但是疫情影響還在持續當中，近日中國人民銀行發佈《2020年第一季度支付體系運行總體情況》中顯示，信用卡逾期半年未償信貸總額918.75億元（人民幣，下同），占信用卡應償信貸餘額的1.27％。與2019年年底相比，有明顯的上漲趨勢。

據大陸界動傳媒報導，信用卡逾期的上升，導致一些用戶打起通過套現還款的主意。不過，為了進一步防控金融風險、規範收單等業務管理，人行也發佈了新的政策，對信用卡套現、以債養債等情況進行一定遏制，銀行也將通過套現識別模型的不斷升級，借助卡端和機端強化對套現的識別。

雖然很多銀行都可以申請延期還款，但是這些都是有條件的，比如參加抗疫的人員、證明有不可抗力原因導致不能還款等，要求的限制條件還是出現很多信用卡逾期。

有行業人士表示，防範套現行為是一個全方位的綜合治理工程，需要包括發卡行、商戶、收單行、銀行卡組織以及監管機構的通力合作，尤其是法制的健全更為關鍵。

(旺報 )