Fed宣布擴大購買企業債計畫，激勵美股昨夜彈升亞股今日群起上攻，台股亦由三大期指率先開高打前鋒，隨後大盤由台積電(2330)、大立光(3008)、鴻海(2317)重振旗鼓領軍，帶隊玉晶光(3406)、金像電(2368)、南電(8046)、旺宏(2337)、鎧勝-KY(5264)、矽力-KY(6415)等權值軍團展開大反撲，大盤指數開高74點後，持續向上攻高，盤中最高曾衝至11532.25點，大漲200餘點，一路收復11400、11500兩道關卡，拿回5日、10日線。分析師表示，台股今日開高走低，一度回到十日線，台幣大升逾1角，考量全球經濟復甦態勢不變，加上台幣持續走升，市場資金充沛，觀察本週四台積電除息及央行是否會再降息等，將牽動台股走勢。

盤面上，台積電本週四即將除息，多頭積極表態，股價漲幅約2%；合一(4743)糖尿病足潰瘍新藥解盲過關，拚年底拿藥證、明年上市，今日開盤跳空鎖漲停189.5元，委買張數高掛2.5萬張排隊，同集團的中天(4128)也鎖在漲停板43.45元，帶動生技族群個股紛紛揚升，成為盤面上的強勢族群；美商務部修改禁令准許美企與華為合作制定5G標準，5G概念股表現活絡，聯亞(3081)漲幅直逼4%；華紙(1905)挾著外資連兩日買超，晨盤一度放量續漲逾6%，衝上3月來新高價；金像電(2368)跌深反彈，股價衝漲停34.25元鎖住。

分析師表示，疫情恐將再起雖然又添變數，不過，國際上對於圍堵疫情已具經驗，將不會如同首次面對疫情的無措，觀察市場對疫情反應是否將正逐步鈍化。美國聯準會已表示低利率將延續到2022年，再加上解封行情持續延燒，解封概念發燒，留意自行車及觀光等族群。

(時報資訊)