雲端資料庫中心及伺服器網通高階材料需求強勁，銅箔基板廠-聯茂(6213)30萬張新產能將於8月全數開出，在5G基站及新增歐美網通設備大廠出貨放量正式放量下，聯茂樂觀看待今年下半年營運，聯茂執行長蔡馨(日彗)表示，第3季不會比第2季差，下半年一定會比上半年好，今年也會比去年好。

聯茂今天舉行股東會，聯茂近幾年全力投入開發高頻高速材料，成果開始顯現，帶動公司業績自去年展現強勁成長力道，2019年合併營收為237.91億元，年成長6.2%，創下歷年新高，營業毛利為47.79億元，年成長46.82%，合併毛利率為20.09%，年增5.56個百分點，稅後盈餘為24.63億元，年成長38.84%，創下歷年新高，每股盈餘為8.13元，今天股東會通過每股配息5元。

在基地台及伺服器相關產品出貨暢旺下，聯茂營收自3月起逐月攀高，5月合併營收達25.1億元，再創單月歷史新高，累計前5月合併營收為105.57億元，年成長13.73%，從目前出貨來看，聯茂預估，第2季業績可望遠優於第1季，創下單季歷史新高。

儘管下半年電子產業透明度不高，但資料庫中心、網通、5G基站建置需求穩定，尤其是高階材料部分一直維持高成長，聯茂因陸續拿下大陸及歐洲5G基站設備廠訂單，市佔率不斷提升，讓公司下半年營運持續看好。

蔡馨(日彗)表示，目前伺服器及資料庫中心訂單蠻強勁的，歐美基地台客戶狀況也不錯，第3季至少不會低於第2季，下半年一定會比上半年好。

為因應客戶需求，聯茂積極擴建江西新廠，其中30萬張產能已於去年12月開出，另外30萬張產能將於8月1日全數開出，公司今年也計畫再投資18億元擴建江西二期廠區，順利的話，明年初可望陸續再增加60萬張產能。

(時報資訊)