智庫民主聯盟基金會（Alliance of Democracies Foundation）15日公布的調查顯示，全球認為大陸在應對新冠肺炎疫情方面做得好的人遠遠超過認為美國做得好的人。

據路透報導，該智庫與德國調查數據公司Dalia Research對53個國家逾12萬人的調查結果顯示，即使是在民主國家，也有45％的受訪者認為政府在疫情大流行期間限制了太多自由。

該智庫主席、北約前秘書長Anders Fogh Rasmussen表示，新冠肺炎疫情也是民主的試金石，這應該會為民主領導人敲響警鐘，疫情過後人民會想要更多的民主和自由。

逾60％的受訪者認為大陸在應對疫情方面做得好，全球只有三分之一受訪者認為美國的應對措施有效，但略超過一半的美國受訪者認為，他們的政府應對良好。

調查也顯示，希臘、台灣、愛爾蘭、南韓、澳洲和丹麥受訪者認為他們的政府應對良好的比例最高；巴西、法國、美國、義大利和英國的受訪者則認為他們的政府處理得很糟糕。

(旺報 )