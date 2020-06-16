戰遊網（Wargaming.net）旗下《戰車世界》今（16日）正式宣布，《戰車世界》10週年紀念《章節 III: 有進無退》將於17日隆重登場，屆時會推出限時一週的PvP模式 - 臥虎模式，讓玩家首次體驗眾所矚目的德國戰車Sturmpanzer VI Sturmtiger。

《戰車世界》10 週年《章節 III: 有進無退》影片（影片取自YouTube/World of Tanks Asia）

四月時《戰車世界》正式宣布遊戲即將邁入10週年，為歡慶這個重要的里程碑，展開為期四個月的週年慶祝活動，包括五個主題章節活動、經典回顧、任務，以及八月將登場的壓軸活動。

另外，《章節 III: 有進無退》也準備了一系列的週年任務等著玩家挑戰，完成任務就代表距離獲得傳奇美國IX階驅逐戰車T30的專屬 3D 風格又更進一步了。

研發團隊在2015年曾考慮過要將Sturmtiger放入遊戲中，但由於它的特性與功能較為獨特，科技樹中並沒有一個真正適合它的位置。雖然玩家一直以來都渴望Sturmtiger能夠被加入到科技樹中，但這願望卻從未實現。幾年後，雖然它可能依舊無法在科技樹佔有一席之地，但這並不意味這輛德國自走炮不能被放入遊戲中。

《戰車世界》是以20世紀中葉為背景的團隊合作大型多人連線動作裝甲戰爭遊戲。（圖／戰遊網 提供）

《戰遊網》遊戲設計師Dmitriy Trofimov表示：「 Sturmtiger是一輛充滿歷史性的軍事戰車，但在現實生活中，它的不平衡性很難在遊戲中找到適合它的位置。Sturmtiger的裝甲可以與VII階或VIII階的戰車相提並論，但是它的炮管口徑…嗯，長達 38公分，比遊戲中任何車輛的炮管口徑整整多出14公分。」

這將是玩家有史以來首度接觸傳奇的Sturmpanzer VI Sturmtiger，玩家將會發現Sturmtiger跟以往所接觸的車輛截然不同。這輛德國X階自走炮的特性將顛覆玩家在現實生活中對高階戰車的既有印象，Sturmtiger不僅擁有高階車輛的摧毀性火力，它驚人的敏捷性絕對會讓玩家難以置信。

臥虎模式將採用10人一組的組隊方式，開放玩家於Ensk、Widepark、Tundra、Mines與Airfield等5張地圖上駕駛。臥虎模式將從6月17日開放至6月24日，限時一週，玩家千萬要把握機會，別錯過能夠駕駛Sturmtiger的機會！

(科技)