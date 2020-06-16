江佳翰（右）說，因為疫情關係隊上少了三位陸生夥伴，但剩下的隊員還是全力以赴，花了十個月將車子打造出來。（吳建輝攝）

機械系主任紀華偉說，今年因疫情取消改書面及影片審查方式進行，學生同樣盡心盡力去做，從發想、設計到製作，都由學生自主完成。（吳建輝攝）

由SAE中華民國自動機工程學會舉辦的環保節能車大賽，今年因新冠肺炎疫情，將比賽改為靜態，雖然如此學生仍卯足全力，在電動車動態項目連續6年拿下全國冠軍的大葉大學，今年雖改為靜態，但同樣拿下優等獎，省油車項目也拿下佳作，成功蟬聯製作獎冠軍。.

機械系主任紀華偉說，以往每年5月都會在鹿港車測中心舉行環保節能車大賽，今年因疫情取消改書面及影片審查方式進行，學生同樣盡心盡力去做，並在影片裡將設計理念、創新程度、車體結構、製作工藝等闡述給評審、從發想、設計到製作，都由學生自主完成。

獲得優等電動車的「TRANSFORM」隊長江佳翰說，隊上原本有三位陸生夥伴，但因為疫情關係，讓車隊隊員只剩下五個人，但他們還是用僅有的人力，花了十個月把車子打造出來，今年因大會更改賽制，需負重60公斤，他們參考McLaren賽車設計，並延續去年無車架設計，還將全車90％的鋁料，都換成特殊設計的蜂巢式碳纖維，不僅減重還更加堅固。

校長梁卓忠表示，今年因疫情比賽改為靜態評比，全部獎項也只有2優等4佳作，大葉大學就拿下1優等1佳作的優秀成績，這樣的成績足以證明大葉大學的實力，同學們也持續努力，期待下屆能恢復動態比賽，為學校拿下七連霸的勝利。

(中時 )