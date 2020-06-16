根據內政部統計資料顯示，近10年來（2010-2019）全台房屋戶數由793.7萬戶成長為883.2萬戶，增加戶數為89.5萬戶；其中增幅最高即是單身居住的一人戶，累計增加66.9萬戶、佔74.7%，呼應小宅產品熱銷市況！因此，建商近幾年在搶推小宅產品時，紛紛將社區生活機能及實用性公設納入規劃重點，搶攻小宅市場商機。

一人宅比重提高，坪數及房數需求明顯降低。2018年全台房屋移轉每戶平均樓地板面積33.1坪、2019年降為32.5坪，尤其2019年第四季全台25坪以下小宅銷售11.47萬戶，佔總成交41.6%；其中，雙北、桃園、台中等四都，25坪以下小宅交易佔比均超過四成，不僅成為六都的都會區獨有現象，且愈往北愈明顯！

鄉林不動產研究室表示，隨著家庭結構改變，不婚單身族及晚婚族躍居購屋市場的主力客群，建商近年新推案不僅重新配置房間數，更強化公共設施的多元性，精準行銷給主力客層。

鄉林不動產研究室指出，目前首購市場與換屋市場成為兩大主流，房市走向「M型化」趨勢，28坪以下的2房小宅，與48坪以上的3-4房產品各有所需。儘管市場需求變化，進入後防疫新生活階段，建商推新案紛紛強化社區貼心服務與公設餐飲規劃，來符合購屋者在比較CP值時的設定條件。

鄉林不動產研究室表示，都會區單身宅愈來愈普遍，除講求居家有限坪數的坪效之外，對於單身男女而言，在工作之餘，最渴望的就是，下了班就有熱騰騰的飯可吃、在社區就能運動紓壓，因此，建商近年來在打造小宅產品時，均用心規劃社區機能及公共設施。

(工商 )