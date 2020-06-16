中美航班運營有了新進展，中國日前批復美國聯合航空公司（UAL.O）和達美航空恢復中美航班，每週各運營兩班；兩家航空公司已經獲得上海市疫情防控保障能力確認函。

財新16日援引上述上海接收函報導，經疫情防控保障能力綜合評估，批復美聯航7月6日起執飛舊金山至上海浦東的國際航線每週一班的基礎上，再增加一班，即每週共計兩班，執行日期為7月6日至10月24日。達美航空也收到了類似的確認函，6月18日起執飛西雅圖至上海的國際航班，每週兩班。

報導引述達美航空表示，最終執飛時間和航班頻次尚需民航總局批復，原本6月18日的執飛時間可能來不及了，現在在報批6月27日的首班執飛。

中美雙方近來就運營中美航線問題進行了多次博弈，中國民航總局新聞發言人熊杰上週表示，5月份民航主要生產指標降幅較上月大幅收窄，目前正與相關國家就調整國際客運航班事宜進行溝通，與相關國家的航班近期有望適度增加。

(工商 )