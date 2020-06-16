美股止跌回升，亞股同步回神，台股今（16）日更是強漲200點，累計6月來台股再漲逾500點，不過，卻有30多檔上市櫃股逆勢大跌10～40％之間，今日齊步展開跌深反彈，包括宣布利多消息、今日復牌的中天（4128）、合一（4743）雙攻漲停，6月來逆勢重挫的瑞耘（6532）及金像電（2368）等均攻上漲停，盤中至少有30檔齊攻頂。

美股15日開低走高收漲，美國電子期貨盤今日開盤後一路攻堅，大漲超過400點，激勵台股強彈200點，加權指數重返11,500點關卡，市場資金大舉轉戰跌深股、中低價股，以及由中天、合一雙雙漲停帶動生技股再度大漲。

早盤至約10點半止，已有永崴投控、中天、精聯、英瑞-KY、南緯、天良、基亞、合世、台開、金像電、瑞耘、天揚、磐儀、中茂、連展投控、利華、劍湖山、公準、合一、欣巴巴、士紙、昶和、如興、宏大、越南控-DR、弘裕、華豐、云辰、松上等30檔個股攻上漲停。

其中，有高達23檔個股股價在50元以下，僅有7檔超過50元，以跌深或具有題材、基本面的中低價股為主。

(工商 )