財政部表示，因應新冠肺炎疫情，今年申報綜所稅、營所稅期間全面延長至6月30日。

根據賦稅署統計，截至今年6月14日止，今年綜合所得稅結算申報已完成492.86萬件，約占申報比率為78％，尚有兩成民眾未完成申報，財政部提醒民眾應把握時間辦理申報。

不過，民眾如何判斷自己是否需要申報綜所稅？財政部指出，依所得稅法第7條規定，我國境內居住的個人稅務居民定義分為三種。第一為在我國境內有住所，並經常居住我國境內。第二為在我國境內無住所，但是在同一課稅年度內於我國境內居留合計滿183天。第三種為重要經濟活動在我國者。

若民眾2019年符合三種情況，應在今年5月1日起至6月30日止填寫結算申報書，向當地國稅局申報前一年度的綜合所得總額、免稅額及扣除額，有應納稅額者應於申報前自行繳納。

因應疫情，財政部今年也啟動提前退稅機制，綜所稅前三批退稅時程分別提前至今年6月30日、7月31日及9月30日，較以往提前了1～3個月。而我國也提供稅務紓困措施，如果民眾有分期或是延緩繳稅需求，不限稅額，最長可延期1年、最多可分36期（3年）。

依賦稅署估算，今年綜所稅額扣除退稅款項後應與去年相差不多、約1,200億元左右，惟部分稅款受紓困政策影響、將遞延入帳。而營所稅額應為3,050億元，但已有企業申請緩繳及分期繳稅金額、約影響500億元，今年營所稅收可能剩2,500億元。

(工商 )