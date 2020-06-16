真是老牛吃嫩草，1名高齡男子不服老，竟還肖想年輕嫩妹肉體。台北1名老男工人，某日在照常在工廠上班時，發現1位新來並持有身心障礙手冊的年輕女工，身材姣好臉蛋圓潤進而起了色心，老男先行拐騙將女子帶回自家住處，立即將女子囚禁於房內，並變臉大聲怒斥女子「不准穿衣服」，仿福當成禁臠供其洩慾，多次強行對女子進行猥褻，所幸經警方調查後已將該位老色男移送法辦。

女子畢業後立即在台北1加工廠裡上班，然而廠房內的1名老男，見新來的年輕女子，身材姣好面貌迷人，進而主動上前搭訕，卻感覺女子話語結巴詞不通順，才發現她是持有身心障礙手冊的人，老男起了色心進而連哄帶騙將女子拐回自家住處，並立即將她囚禁於房內不准穿衣服，等到自己性慾大發時，將女子當作情慾娃娃似蹂躪。

女子家屬眼見已過下班時間多時仍不見女子返家，立即報警處理。警方經由調閱監視器查閱，女子與老男同行後便失去蹤影，因此查詢老男處住破門而入後，發現女子被關入房內且整身赤裸，老男上身沒穿衣下半身只有1條內褲，立刻將老男逮捕歸案偵訊。

老男辯駁女子是自願與自己發生關係，並沒有強迫她進性行為運動，當警方將監視影帶給他觀看，老男才改口只有身體碰觸與親臉頰而已，警方以妨害性自主將老男移送法辦。

(中時電子報)