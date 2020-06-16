北京進入疫情關鍵時刻，短短5天，已新增106例確診，北京確診病患目前在首都醫科大學附屬北京地壇醫院治療。北京多家醫院派出醫療隊員，馳援北京地壇醫院。

北京地壇醫院今年臨時建設了300張床位的病區。此次聚集性疫情發生後，地壇醫院在原來開放一個確診病區、一個篩查病區的基礎上，又臨時加開了4個病區，其中3個病區用於確診患者的治療，一個病區用於篩查。

綜合陸媒報導，地壇醫院醫務處處長馬剡芳指出，這次發病患者多數比較年輕，加上發病時間不長，輕型和普通型占了大多數。

近日北京高溫不退，在隔離病房工作，需要穿著密不透風的防護服，馬剡芳表示，調集醫務人員時，其中有一條就是「適應高溫工作」，「醫生從隔離病房走出來，內穿的服裝已經全部濕透。」

今日上午，多家北京醫院的醫療團隊已整裝到第一線馳援。北京大學腫瘤醫院派出醫療隊到北京地壇醫院參加醫療救治工作。

北京世紀壇醫院的醫療隊也在今天早上8點緊急集合，其中主管護師李德華和護士張青是一對即將步入婚姻的情侶，本打算端午節舉行婚禮的他們，毅然推遲婚禮，報名前往定點醫院支援，他們說，「國家無恙家才安，首都平安，才有個人的幸福生活」。

(旺報 )