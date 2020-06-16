全國人大常委會正草擬《港區國安法》，香港特首林鄭月娥今天在行政會議前表示，國安法立法是合法合憲、不容置疑。她呼籲近日對立法工作「妖魔化」的反對人士停手，批評他們的做法是與全香港市民為敵。

林鄭月娥表示，中央這次立法目的出於香港社會在經歷衝擊後，希望尋求社會穩定，早日填補國家安全缺口，建立一個更健全維護國家安全的制度及機制。

林鄭認為，部分香港內部及海外的反對聲音沒有理據，重申今次的立法工作是合法合憲、合情合理，是不容置疑，亦不容許外國政府挑戰。

她續稱，國家安全問題原屬中央權限，不會由地方政府制訂條文，中央是基於信任，才允許特區政府自行立法，但強調這並不等於中央放棄相關權利。

林鄭月娥表示理解各方的關注，已經與外國商會、商界人士及其他組織唔談，他們均表示理解及支持，但仍會有關注。

林鄭重申，立法是為打擊極少數危害國家安全的人士及行為，保護的是絕大部分人的權益。

(中時 )