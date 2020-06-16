郭濬樺氣質出眾、多才多藝，不僅是技藝比賽的常勝軍，也擔任校園親善大使，是師生口中的暖男學生。（長女提供／李宜杰台南傳真）

台南長榮女中時尚造型科學生郭濬樺，高一接觸挽面課程後，靠著不斷精進技藝，巧手打響名聲，男女老少都上門指定服務。郭生平時擔任校園親善大使，也是技藝競賽常勝軍，擅長特效化妝的他，還經常代表學校參加公益彩繪活動，由於氣質出眾、體貼細心又多才多藝，是師生口中的人氣暖男。

家中經營美容院的郭濬樺，從小耳濡目染，求學選讀台南長榮女中時尚造型科。高一的美顏課，郭濬樺首次接觸傳統挽面術，由於家中經營的美容院，定期會請挽面師到店服務，郭生便在一旁觀摩學習，抓住機會實際操作，並靠著巧手逐漸建立口碑，不僅婆媽找上門，甚至連男大生、阿伯都瘋搶指定服務，躍升店內閃亮招牌。

郭濬樺說，傳統挽面要用嘴巴咬線，有衛生上的疑慮，因此他鑽研的是只靠雙手操線的蝶式技法，需要下更多功夫。郭濬樺自豪，客人經過他兩條線的「洗禮」，肌膚光滑透亮，而且只要一、兩百塊，效果不輸現代高單價的護膚課程。

長女校長蔡玉敏指出，挽面是一種經濟實惠的美容術，雖然日漸式微，但沒有失傳，很樂見學生鑽研這項傳統技藝，且實務上也不遜色專業美容師。

畢業後，郭濬樺選擇就讀北藝大劇場設計系，主攻舞台妝髮及整體造型。他表示，不會因此放棄挽面，希望未來有機會也能拓展北部客群，他也深信機會是留給有準備的人，「擁有一技之長，不管到哪裡，都有機會。」

台南,挽面,暖男,技藝,化妝

(中時 )