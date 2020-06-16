呼姓男子涉嫌與同夥共10人，從2019年5月起以數千元至上萬不等的價格，購得人頭身分證。此集團再去高雄新興區的通訊行辦理手機門號近百筆，將門號賣給詐騙集團，手機則販售牟利，詐騙所得達1703萬餘元。檢警偵辦後，傳喚呼男等人到案，經過偵訊，檢察官12日向法院聲押呼姓嫌疑人等3人，1人獲准。

橋頭地檢署表示，日前接獲情資，指有不法通訊行業者疑似販售人頭門號供詐騙集團使用，造成民眾受害。高雄檢警與台南刑大等組成專案小組，全力偵辦。

專案小組經調查與蒐證，於6月11日持法院核發的搜索票，到高雄市新興區六合二路一家通訊行等4處，查扣行動電話SIM卡等物。同時拘提及傳喚業者45歲呼姓男子、26歲張姓女子等10人到案，以釐清案情。

檢警表示，此詐騙集團先透過管道取得人頭身分證，之後由集團成員到電信公司申辦門號與手機，再把人頭門號SIM卡，以每一人頭門號3500元代價，販售給詐騙集團使用，手機則另販售牟利。詐騙集團取得這些人頭門號後，陸續詐騙民眾38人，詐騙金額達1703萬6540元。

警方經漏夜訊問，認為呼姓、張姓與盧姓共犯刑法詐欺、偽造文書等罪嫌重大，且有湮滅證據及勾串共犯、證人，並反覆實施詐欺犯罪之虞，於6月12夜間向法院聲請羈押。其中，呼姓嫌犯經法官於6月13日裁定羈押禁見，張嫌與盧嫌則裁定均以3萬元新台幣交保，後續將由檢警追查其他共犯到案。

(中時 )