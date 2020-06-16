革命實踐院第171期講習班報名截止，由於報名人數最終達394名，創下國民黨史上報名人數最多的青年政治營隊，為擴大號召青年，國民黨決定把名額從40人提高為100人。革實院指出，這次報名學員的科系、專業與過往不同，朝國際化、區域均衡化、跨學門發展，為國民黨青年化邁出重要一步，例如來自高雄就逾1成；此外，黨主席江啟臣母系政大外交有10位學員報名，是單一報名科系最多者。

在停辦近20年後，國民黨中央黨部5月29日召開記者會，宣布重啟革命實踐院第171期講習班，以「青年世代一起贏」為號召，力拚青年轉型，邀請青年朋友參與政治實務與國民黨未來世代發展。當天開放報名後，人數即達標40人的開班名額；至本月12日報名截止，共有 394人報名。

革實院指出，這次營隊將打破三項重要門檻，分別為：

1.報名人數近400人，打破國民黨史上最多的青年政治營隊人數。

2.國民黨史上規模最大的青年政治營隊，從40人增額到100人。

3.國民黨史上學歷最高的青年政治營隊，海歸學子眾多，占比近1成，包含英國、法國、美國、泰國、比利時、加拿大等國，不乏世界百大名校；國內部分，臺政成北中字輩，比例更是超過3成、國立大學比例超過5成，可望為國民黨重新紮根帶來新血與種子。

此外，除了傳統文商法政學群，報名者更不乏來自過去綠營人才輩出的醫療、藝術與科技類群，可望為國民黨青年帶來更多元的背景結構。

江啟臣強調，未來國民黨將不再讓想加入藍營的青年不得其門而入，營隊後不只培訓，更會舉辦後續的沙龍講座和共識營，讓所有有潛力、有意願的學員可繼續深化政治專長，避免過去藍營營隊，辦完人就散去的缺點，厚實國民黨青年人才庫。

羅智強指出，這次報名學員分佈國內18個縣市，組成相當多元，來自高雄的學員更超過1成，可望改善國民黨過去北重南輕的結構，為藍營帶來更多南部的聲音，孕育出國民黨新世代的南部青年領袖。

營隊執行長陳冠安說，因報名非常熱烈，江、羅希望國民黨對青年的大門越敞開越好，只能更寬，不能更窄，決定學員招生增額 2.5倍，由原訂40名調高為100名，而這次江啟臣母系政大外交共有10位學員報名，是這次營隊單一報名科系最多者，顯見江對學弟妹的楷模號召力，說不定其中就有以後的國民黨主席。

(中時 )