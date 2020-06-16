新北市程姓男子飼養的二隻流浪狗遭周姓男子潑漆，氣得持剪刀找對方理論，盛怒之下刺死對方；一審新北地院依殺人罪判程男18年徒刑，二審高等法院認為程男沒有殺人故意，屬突發事件，改依傷害致死罪判刑12年，三審最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，程男飼養的2隻流浪狗2018年10月17日晚間11時許，在新北市三重區龍門停車場睡覺，突遭周男無故潑漆，程男發現後懷恨在心，先替狗兒剪毛清理後，再持剪毛的剪刀前往找周男理論，盛怒之下猛刺周男三刀，其中一刀刺中後頸動脈，導致周男大量出血，送醫不治。

新北院依殺人罪判程男18年徒刑，高院勘驗監視器畫面後，發現程男行凶時間僅5秒鐘，周男在馬路上被刺3下後，嚇得逃往人行道上，程男並未追刺，而是停在原地與周男對望一陣子，隨後就離開，因此認為他主觀上沒有殺人犯意。

合議庭審酌程男有多項前案紀錄、國中畢業、獨身，自陳任清潔工，居無定所，犯行對死者家屬造成無可彌補損害，犯後否認犯行、飾詞狡卸，但考量本案死者潑漆挑釁在先，依傷害致死罪判周男12年徒刑，最高院判駁上訴，全案定讞。

(中時 )