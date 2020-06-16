美國股市道瓊指數今(16日)盤中一度下殺逾760點，但在美國聯準會（Fed）宣布將透過次級市場公司信貸工具（SMCCF）購買個別企業公司債，加碼刺激經濟復甦，美股反彈，道瓊終場倒漲157點、4大指數全數收紅。市場投資策略師Robert Pavlik表示：「毫無疑問，市場喜歡這個消息」。財經、易理作家林定恩表示，美國當然要先救股市，不過為了救市，這麼歇斯底里輸血的情況倒是很難見，顯然美國經濟實際情況比表面的還要差。

Fed今天指出，（SMCCF）將開始購買多元化的企業債投資組合、以支持信貸市場流動性並協助雇主取得信貸。Fed在3月下旬曾表示，將透過Fed的初級、次級市場企業融資機制 (PMCCF、SMCCF)購買公司債，向有資金需求的美國企業提供貸款。截至6月10日，Fed已經55 億美元資金流入投資級公司債ETF，這是7500億美元的公司債購買計畫的一小部分。

林定恩臉書發文，Fed之前在初級市場購買債券，但今日的公告代表債券購買已擴展至次級市場，更全面地買進企業債券。在新冠病毒爆發期間，Fed將繼續支持信貸市場，不知Fed購買債券並擴展至次級市場，是否代表美國的經濟已經處在危險的境界？

林定恩指出，Fed在流通市場購買公司債券，代表它要更快更直接地向瀕臨危險的公司輸血。美國當然要先救股市，不過，為了救市這麼歇斯底里輸血的情況倒是很難見，顯然美國經濟實際情況比表面的還要差。

Slatstone Wealth LLC首席投資策略師Robert Pavlik則認為：「毫無疑問，市場喜歡這個消息，誰不喜歡有更多的蛋糕與冰淇淋？這將促使交易員買進個股與承擔較高風險，因為聯準會為債市提供支持，並加大壓制利率的力道」。

(中時電子報)