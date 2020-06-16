國民黨立委李德維今天在臉書批評民進黨立委王定宇，長期將國防機敏資料擅自po在臉書「圈粉」，同時與綠營政論節目合作互蒙其利，節目取得爆料，王定宇則名利雙收，根本是「蓄意慣犯」。而國防部每每忌憚他是執政黨委員，國防外交委員會常客，只能隱忍，甚至半推半就配合，鄭重要求立法院長游錫堃應對此表態。

李德維今天在臉書上暴怒，「王定宇你真的夠了！」李指出，6月11日中科院分別在台東基翬海邊及屏東九鵬基地，發射靶彈及研測中的新型飛彈，測試「新型飛彈攔截來襲飛彈」的命中擊毀效能。部分媒體猜測是射程達1500公里的「雲峰中程飛彈」，也有部分專家依照管制範圍研判是「雄二E巡弋飛彈」，但中科院都不願證實。

沒想到，隔天上午11點半，卻是由王定宇在臉書公布「中科院昨晚是以『天弓二型飛彈』改裝為靶彈，並發射有『台版薩德』稱號的『天弓三型增程型飛彈』進行作戰測試」。

李德維說，這不是王定宇第一次擅自公開國防機敏資料，2018年7月，國防委員會赴法國東部機密考察。王定宇在臉書打卡說：「現正在法國東部的軍事基地，目前正要搭高鐵回巴黎。」而當地就只有一座「呂克瑟伊本」空軍基地，形同洩露機密。

李德維再指出，2019年3月28日，王定宇主持國防委員會「潛艦國造進度專案報告」會議，一邊聲稱會議採「最高等級秘密會議」，所有與會人員都要簽署「保密協定」，會後卻在自己臉書公開「構型將採『X尾舵』的3.0B版，可望在2024年3月，首艘潛艦下水。」被罵後又說，他放的消息不屬於「國防機密等級」。

李德維認為身為立法院長的游錫堃應對此表態，要求王定宇停止再洩漏任何來源取得的機敏資料，悲哀的是，這只是立法委員問政紀律的最低標罷了。

(中時 )