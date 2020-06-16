美國生技藥廠Moderna周一股價跳漲7.4%，收在66.57美元。以色列主要新聞網站YNET報導，該國政府擬採購Moderna研發的新冠狀病毒疫苗，雙方已經進入深入協商。

Moderna的新冠狀病毒疫苗最近進入最後臨床試驗。YNET報導，來自以色列衛生部的內部消息指出，該國準備購買Moderna的新冠狀病毒疫苗，但報導中並未提供更多細節。

以色列衛生部發言人對該報導表示不予置評。

Moderna上周四證實，預計於7月對3萬名志願者試打自家研發的新冠狀病毒疫苗。

(時報資訊)