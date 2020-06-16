JR紀言愷升格人父之後星運更好，即便是疫情期間，他完全沒閒著忙碌不已，剛演完東森九點檔偶像劇，馬上推出個人單曲翻唱16年前戲劇主題曲〈風雲變色〉，更接下華視東森新節目《極智挑戰誰梭了算》主持棒，同時他也首度帶10個月大的女兒小麥芽一起拍廣告，型男奶爸的形象讓廠商大讚「這才是新時代的爸比形象」。

JR新節目主打台灣各地美景，睽違6年重執主持棒，他因節目跑遍全台景點，拚過關也拚體力，最近天氣漸熱常要頂著酷暑在烈日下奔波，但最讓他揪心的是每次錄影外出數日，就要把女兒留給老婆一個人照顧，在外過夜他最掛念的也是女兒，即便只有一個晚上，他也要透過視訊和老婆女兒團聚，可說是標準女兒控。

JR紀言愷與女兒開心拍廣告。（Elle提供）

JR在拍攝前一天戒慎恐懼，除了再三確認需要小麥芽的畫面之外，更不斷檢查外出裝備是否齊全，深怕少帶東西讓女兒委屈，幸好小麥芽天生活潑不怕生，又是個愛笑的寶寶，JR只要逗弄她，就可以輕易讓導演拍到她笑開懷的畫面。而JR最近推出全新單曲〈風雲變色〉，是他翻唱16年前主演電視劇主題曲，當年是合唱曲，現在由神級製作人JerryC操刀改編為獨唱曲，JR笑稱小麥芽在家只要聽到這首歌，就會立刻手舞足蹈，相當可愛。

(中時 )