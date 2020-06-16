新冠肺炎疫情趨緩後，就業市場逐漸復甦，勞動部為了鼓勵應屆畢業生儘早投入就業市場，避免因疫情猶豫就業，推出了「青年就業奬勵計畫」，適用對象包括年滿 15~29歲的108學年度應屆畢業生，只要在同一間雇主底下待滿3個月，獎勵2萬元；待滿6個月，加發1萬，最高能領到3萬元獎勵！以下是《中時電子報》整理的懶人包。

●適用對象：

本國籍年滿 15-29 歲的 108 學年度應屆畢業青年，國外畢業也可。(29歲認定標準：109年6月15日當日未滿30歲者。)

●申請時間：

109年6月15日起，在109年9月30日前受雇。

●條件：

必須是從事按月計酬全時工時工作、並依法投保就業保險。

●獎勵標準：

青年受僱於同一雇主，穩定就業滿90天，發給就業奬勵2萬元。

持續穩定就業180天，再加發1萬元就業獎勵。合計最高3萬元。

●申辦方式：

1.即日起登錄「台灣就業通網站-青年就業獎勵」申請參加本計畫。

2.青年工作滿90日後，在90日內線上申請就業獎勵。(或可郵寄、送至工作所在地的勞動力發展署所屬分署申請)

●應備文件：

申請書、畢業證書影本、身分證明文件影本、青年存摺封面影本，文件齊全後於7個工作日內核發就業獎勵。

●限制：

青年不得為雇主或其負責人的配偶、直系血親或三親等內之旁系血親。

●就業未滿90日就被雇主資遣，還能領就業獎勵嗎？

非自願離職，導致工作未滿 90 日或 180 日，於離職退保的次日起 60日內再轉職就業者，可以繼續參加計畫。最高發給3萬元。

●有任何問題請撥：24 小時免付費客服專線 0800-777888。

青年就業奬勵計畫。(翻攝自 勞動部官網)

青年就業奬勵計畫申請流程圖。(翻攝自 勞動部官網)

(中時電子報)