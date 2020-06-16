楊鎮浯縣長致贈加菜金，祝福打火兄弟們端節快樂！（金門縣消防局提供）

端午佳節將至，金門縣長楊鎮浯慰問打火兄弟及協勤民力志工，感謝他們為守護家鄉的付出和努力，並致贈加菜金提前向大家賀節。

端節加菜金由金門縣義勇消防總隊總幹事葉禮義、義消第一大隊總幹事陳世耀、義消第二大隊大隊長楊德昌、義消一大一中中隊長董明里、義消一大二中幹事陳愛羨、義消二大二中中隊長陳森照、金城義消分隊幹事蔡培榮、金寧義消分隊分隊長唐惠志、烈嶼義消分隊助理幹事林泳在、金湖義消分隊幹事吳宏順、金沙義消分隊分隊長李應文、金寧鳳凰分隊分隊長李開盤、金東救生分隊分隊長劉峻宇、金西救生分隊幹事汪宗亮、金城婦宣分隊分隊長陳韞玉、金寧婦宣分隊幹事周藝南、金沙婦宣分隊分隊長張翠敏、金城睦鄰救援隊執行秘書許績才、消防局指揮中心替代役男楊政諺等人代表接受。

縣消防局長翁宗堯、副局長王世祿、秘書呂英華及義消總隊總隊長顏章團陪同出席，他們也代表各單位感謝縣長對消防團隊的關心。

楊鎮浯在立委任內即對警、消十分重視，今年在縣議會的全力支持下，包括增加消防員額、預算和設備的推動，均有相當成果。在端午節即將來到，他也表示要代表全體鄉親對打火兄弟說一聲「感謝你們、你們辛苦了，有你們真好！」

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(中時 )