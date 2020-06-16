根據美國媒體報導指出，金塊總教練麥克馬龍自曝曾經感染了新冠肺炎，如今已痊癒，而且還自嘲已經痛扁了它！

麥克馬龍在受訪時回憶表示，大約是在3月20日左右，身體感覺到不舒服，但當時沒有管道可以接受新冠肺炎檢測篩檢，直到美國陣亡將士紀念日(5月20日)周末才接受的病毒檢測，結果體內出現抗體，顯示曾經感染過新冠病毒。

麥克馬龍不知道自己曾經染病，如今回憶起來仍保有樂觀態度，還自嘲痛扁過它了。

(中時 )