NBA》金塊教頭自曝曾感染新冠肺炎 11:142020/06/16 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金塊總教練麥克馬龍自曝曾感染過新冠肺炎，還自嘲已經痛扁了它。(美聯社資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據美國媒體報導指出，金塊總教練麥克馬龍自曝曾經感染了新冠肺炎，如今已痊癒，而且還自嘲已經痛扁了它！ 麥克馬龍在受訪時回憶表示，大約是在3月20日左右，身體感覺到不舒服，但當時沒有管道可以接受新冠肺炎檢測篩檢，直到美國陣亡將士紀念日(5月20日)周末才接受的病毒檢測，結果體內出現抗體，顯示曾經感染過新冠病毒。 麥克馬龍不知道自己曾經染病，如今回憶起來仍保有樂觀態度，還自嘲痛扁過它了。 (中時 ) #麥克馬龍 #新冠肺炎 #金塊 也許您會感興趣 推薦閱讀 鍾鎮濤自曝被疫情害慘 「年初起0收入」苦哈哈 07:382020/06/12 娛樂 新冠肺炎大麻價格攀升 男子自學租屋處種大麻 10:542020/06/12 社會 新冠肺炎疫情趨緩 華梵大學畢業展登場 11:252020/06/12 寶島 新冠肺炎影響公益團體 唐鳳籲：心裡不能疏離 19:472020/06/12 生活 烏克蘭第一夫人 美魔女歐蓮娜確診新冠肺炎 20:312020/06/12 國際 「小金喜善」遭誤會爽當富太太 節目自曝離婚多年 21:522020/06/12 娛樂 孫安佐砸10萬開手搖店 自曝「美國獄友也愛」 15:042020/06/13 娛樂 T妹開10萬徵「洗澡更衣貼身特助」 自曝真實學歷網驚呆 08:302020/06/14 娛樂 高雄同班15學生群聚感染 指揮中心：已確定是這款病毒 12:282020/06/14 生活 NVIDIA攜手三總 邁向AI醫院 04:102020/06/15 產業．科技 體育熱門新聞 NBA》詹姆斯堅持復賽理由 歷史定位？ - 體育 NBA》不用打復賽 勇士可能因禍得福 - 體育 終極血汗聯盟？楊安澤批格鬥界壓榨拳手 - 體育 NBA》收購費城聯股份 杜蘭特升格當老闆 - NBA 手肘將動刀 郭俊麟參選考驗球團 - 運動天地 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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