「鄉林淳青」社區附設的社區宴會廳，提供內部餐飲與宴客需求，獲得住戶好評。（鄉林集團提供／盧金足台中傳真）

茶藝區紓壓又可談心，讓住戶像住在五星級飯店的休閒生活。（鄉林集團提供／盧金足台中傳真）

鄉林集團董事長賴正鎰說，在社區宴會廳就能宴請親友很氣派又溫馨，住戶稱讚公設「太好用了！」是對建商服務的最佳肯定。（盧金足攝）

鄉林不動產研究室16日指出，後防疫期旅遊回溫，賞屋人潮快速回流，各國量化寬鬆策及央行大幅降息的支撐，不動產的高保值性能，吸引剛性需求族群進場，近年來，單身族及晚婚族，躍上自住購屋市場的主力客群，一人戶成為購屋新勢力，啟動解封後的新生活，宅經濟跟著發酵，建商強化社區貼心服務與公設餐飲規畫，社區公設利用率大增。

鄉林集團董事長賴正鎰表示，經歷這一波新冠肺炎疫情衝擊，很多台商及企業家都深深感受台灣是最安全的地方，因此重新作資產布局及配置，台商與企業家紛紛加碼不動產投資及置產，台灣在疫情的逐步解封，但近半年的居家防疫習慣後，到各新建案賞屋時，重視規畫社區機能及設施完整性的考慮。

首購市場與換屋市場成為兩大主流，房市朝「M型化」走向，鄉林不動產研究室指出，28坪以下的兩房小宅，和48坪以上的大三至四房產品互有不同客群。

鄉林不動產研究室根據內政部統計資料指出，年輕人結婚年齡愈來愈晚，2019年台灣男生平均初婚年齡為32.5歲；女生為30. 2歲，30歲以上大齡單身者比例愈來愈高，加上外漂就業情形普遍，獨居已經不再是老人的代名詞。

根據統計，近10年來（2010-2019）全台房屋戶數由793.7萬戶成長為883.2萬戶，增加戶數為89.5萬戶，增幅最高即是單身人口居住的一人戶，累計增加66.9萬戶，占74.7％，呼應近年小宅熱銷的市況，一人宅比重的提高，坪數及房數需求明顯降低。

2018年全台房屋移轉每戶平均樓地板面積33.1坪；2019年降為32.5坪，尤其以2019年第4季全台交易狀況，25坪以下小宅去年銷售約11.47萬戶，達總成交41.6％。

其中，雙北、桃園、台中等四都，25坪以下小宅交易占比都超過4成，而15至25坪共1.1萬件，占比28％，不僅成為六都的都會區獨有現象，且愈往北愈明顯！

鄉林不動產研究室分析，都會區單身宅愈來愈普遍，除了講求居家有限坪數的坪效之外，其實對於長期一個人過日子的單身男女而言，在忙碌且高壓的工作之餘，最渴望是下班不用再到處覓外食或自己回家動手煮料理。

回到社區，能有人提供熱騰騰的簡餐或輕食等餐飲服務，加上健身房、圖書室設備，讓他們吃過晚餐稍作休息之後，在社區內運動紓壓，或喝個茶飲充電，像住在五星級飯店的休閒生活，建商近年來在打造小品豪宅產品時，特別加強社區機能及公共設施。

鄉林推出的豪宅社區早在廿年前就主打飯店式管理，提供住戶管家等級服務，房子需要打掃可以預約清潔管家，而社區更配置有餐廳和專屬廚師搭配物業管理，肚子餓了不需要叫外送；就算有朋友或家人來拜訪也沒問題。

賴正鎰指出，台中市已推出十多年的「鄉林夏都」、「鄉林君悅」，一開始即以「酒店式公寓」作定位，除商務與健身中心、SPA會館之外，特別規劃「輕食咖啡餐廳」及「日本料理餐廳」，吸引很多投資客買來租給外商白領階級。

鄉林建設興建的「鄉林總裁行館」與「鄉林皇居」以及新北的「鄉林淳青」及「鄉林山海滙」，社區附設的社區宴會廳、輕食吧與餐廳，提供內部餐飲與宴客需求，獲得住戶好評，至今超過十五年仍穩定經營。

賴正鎰說，隨時有社區祕書提供社區住戶餐飲或下午茶服務，抓住戶們的胃，在社區宴會廳就能宴請親友很氣派又溫馨，聽到住戶稱讚鄉林的公設「太好用了！」是對建商服務的軟硬體品質最佳肯定。

(中時 )