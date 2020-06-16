慶祝罷韓成功，行政院副院長陳其邁14日受邀出席名嘴王瑞德在高雄駁二發放冰淇淋的活動，豔陽下人潮踴躍。此舉讓資深媒體人董智森直言，國民黨台南市議員謝龍介在總統大選前夕，請吃900份雞腿遭檢舉賄選，但罷韓請吃冰就沒事，從這事就可以看出司法不公！

董智森在其主持的網路節目《小董真心話》以「罷韓成功請吃冰不是賄選？」為題表示，為什麼當時謝龍介在總統大選前夕說如果韓國瑜沒有贏90萬票，就要送900份雞排，就被檢舉有賄選之疑，但罷韓成功後，陳其邁去高雄請吃冰，就沒有事情？什麼叫做台灣的司法，你相信嗎？

董智森更表示，這就可看出台灣司法的不公平和匪夷所思，民進黨執政什麼都可以做，他們支持者可以怎樣就怎樣啦，然後別人通通不行，謝龍介被檢舉後，就不敢辦了，後來改捐30萬。反觀，民進黨去可以請吃冰，這如果發生在國民黨不就被檢舉賄選了！

(中時電子報)