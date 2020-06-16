全球第四大空調壓縮機廠瑞智精密今（16）日股東會，除通過每股配發現金股利0.50元外，也全面改選6席董事、3席獨董。會後董事會推舉聲寶集團總裁陳盛沺續任瑞智董事長、聲寶家電副總經理楊正民出任副董事長，總經理馮明法獲董事會續聘。瑞智原副董事長劉金錫退休任瑞智顧問，以及轉投資事業瑞展動能董事長。

瑞智去年合併營收為201.33億元，營業利益8.66億元，本期淨利歸屬母公司業主6.56億元，EPS為1.3元。今日股東會承認去年財報及營業報告書，通過每股配發現金股利0.50元。今年股東會重頭戲全面改選董事及獨董，一如原先規劃，聲寶集團以聲寶及銓寶兩公司合計拿下4席董事，中鋼及日本夏普各拿1席董事。

聲寶集團總裁兼聲寶及瑞智董事長陳盛沺、瑞智董事長特助的陳修明、聲寶副總經理楊正民三人以聲寶法人代表出任瑞智董事、銓寶也拿下1席董事。中鋼指派技術副總黃議興、日本夏普株式會社則由SAS事業本部副事業本部長兼國內．海外空調PCI事業部事業部長中島光雄出任董事。獨董則由中華汽車前總經理蘇慶陽、台灣夏普前總經理陳盛旺及李仁芳三人擔任。

瑞智5月銷售159.11萬台，雖比4月增加5.23％，較去年同期減少13.81％，5月合併營收為15.91億元，較4月減少4.98％，較去年同期減少19.03％。前5月累計壓縮機銷售703.04萬台，比去年同期減少16.74％，前5月累計合併營收75.04億元，較去年同期減少22.21％。

陳盛沺受訪表示，瑞智今年受中美貿易戰及新冠肺炎疫情雙重打擊，前5月合併營收衰退逾二成，但利潤與去年同期相當。今年要提升效率及降低成本，全年營收恐無法成長，利潤至少要與去年持平。

(工商 )