中信兄弟上周挑戰龍頭樂天桃猿隊，結果功虧一簣，落後0.5場勝差。本周繼續攻頂，今明兩天先與富邦悍將二連戰，今天若贏，與桃猿隊又沒有勝差了。

中信兄弟今天的先發投手是德保拉，戰績3勝5敗、自責分率5.03。他在開季初期投得跌跌撞撞，直到5月中才感受到勝投滋味，最近更是連拿3勝。本季曾與富邦交手3次，戰績1勝2敗。上周先發對戰富邦主投6局被敲5安，送出3K、1保送，失掉5分（4分責失），靠著隊友火力支援拿下勝投。

不過值得注意的是，左投的德保拉面對富邦右打被打擊率僅有1成75，對左打的被打擊率則是3成，「左投剋左打」似乎不管用。更曾被林益全、戴培峰、高國輝、范國宸轟出全壘打。

富邦悍將先發投手是老牌的羅力，戰績2勝1敗、自責分率5.24。上周是本季首次對中信兄弟先發，結果5局被敲6安，包含周思齊、許基宏的兩發全壘打，送出7K、3保送，失掉4分自責分，最終無關勝敗，對戰自責分率7.20。羅力今年的表現有點開高走低，6月分尚未拿下勝投。

(中時 )