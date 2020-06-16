國內中小學生有1.83％曾遭受網路網路暴力，教育部決定修正「校園霸凌防制準則」，擴大校園霸凌的型態，首度增加網路霸凌和電子通訊的霸凌型態。

教育部在107學年以分層隨機抽樣調查國內各縣市國小、國中、高中5～12年級在學學生，1.83％受訪學生曾有遭受網路暴力經驗，較104學年0.8％，成長1.03個百分點，顯見網路霸凌問題日益嚴重。

教育部因此決定修正「校園霸凌防制準則」，重新定義霸凌為：指個人或集體持續以語言、文字、圖畫、符號、肢體動作、電子通訊、網際網路或其他方式，直接或間接或間接對人故意為貶抑、排擠、欺負、騷擾或戲弄等行為，使其他人處於具有敵意或不友善環境，產生精神上、生理上或財產上損害，或影響正常學習活動進行。

此外，這個準則也修正校園霸凌之定義，增定校長、副校長、教職員霸凌行為。校園霸凌是指：相同或不同學校校長、副校長、教職員工對學生，於校園內外所發生之霸凌行為。

鑑於霸凌事件調查與處理耗費經費甚鉅，為使學校妥善推動霸凌事件之防制及事件之調查，準則中也明訂，主管機關應編列推動防制工作及校園霸凌事件處理程序之費用，中央主管機關亦得視實際情形酌予補助。

(中時 )