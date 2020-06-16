工業電腦廠磐儀（3594）受惠智慧醫療動能顯現，配合新專案陸續出貨，公司看好下半年營收優於上半年、全年營收將維持成長。今（16）日股價開高後放量直攻漲停價22.15元，領漲工業電腦（IPC）族群，蓄勢再戰3個月波段高點。

磐儀2020年首季歸屬母公司稅後虧損0.28億元、每股虧損0.46元，為近2年低點。不過，5月自結合併營收1.46億元，月增、年增均10.36％，站上今年高點、改寫同期新高。累計前5月合併營收5.62億元，年減3.12％，衰退幅度較前4月7.13％收斂。

磐儀表示，由於新冠肺炎影響訂單出貨，致使首季營收降至近5年低點、整體營運表現降至近2年低點。不過，隨著遞延訂單陸續出貨，營收已連3月走升，預期6月拉貨動能可望持續，力拚上半年營收恢復正成長。

磐儀鎖定智慧醫療為重點發展領域之一，今年因疫情而帶動全球溫度量測設備需求大增，使智慧醫療成長動能顯現，需求優於原先預期，能見度已達第三季。後續將持續參與生技相關展覽拓展新接單商機，並規畫導入療養院等長照機構市場。

此外，磐儀先前取得台灣自來水公司智慧水表標案，預計年底完成交貨，並成功取得軌道交通標案及遠距視訊設備新單，為下半年營運增添成長動能。公司看好下半年營收可望優於上半年，帶動全年營收維持成長。

磐儀2019年合併營收登15.95億元新高，年增11.54％，歸屬母公司稅後淨利4443萬元，年增達73.72％，每股盈餘（EPS）0.71元，優於前年0.4元。15日股東常會通過配息0.1元、配股0.2元，合計派利0.3元。

(時報資訊)