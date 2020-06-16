光學鏡頭廠—今國光(6209)佈局IoT等非相機新應用鏡頭，開始進入收割期，除亞馬遜出貨品項及數量逐步放大，另一家美系大廠智慧家庭訂單亦已到手，而備受市場關注的美系品牌大廠穿戴式裝置鏡頭，亦是由今國光參與開發，在國際品牌大廠訂單陸續到手，以及SONY PS5遊戲機帶動下，今國光下半年營運可望擺脫谷底，今國光謹慎中帶自信地表示，深蹲多年，終於輪到今國光粉墨登場了。

近幾年光學鏡頭廠營運呈現強者恆強態勢，大立光(3008)及玉晶光(3406)因在手機塑膠鏡片領域深耕已久，且為蘋果供應商，業績表現亮眼，今國光因數位相機產業年年下滑，業績陷入谷底，不過公司一直努力進行轉型，以G+P的優勢，搶攻IoT等非相機鏡頭新應用，經過長達3年的努力，總算在去年下半年開始有成果，不僅成功切入亞馬遜供應鏈，近期亦拿下另一家美國品牌大廠智慧家庭訂單，這些新客戶新產品，也成為今國光在今年全球新冠肺炎疫情肆虐，各國相繼封城封國下的定心丸。

儘管今年上半年有新冠肺炎疫情，導致今國光營收表現平平，不過智慧家庭等產品放量，讓公司第1季稅後虧損縮小至3677萬元，優於去年同期虧損7036萬元，累計前5月合併營收為10.13億元。

隨著IoT產品出貨放量，且SONY PS5新機鏡頭，今國光為其中兩顆鏡頭供應商，在新機上市銷售看好下，讓今國光下半年業績增添新動能。

今國光表示，目前公司客戶均是美國等國際品牌大廠，產品結構已與過去完全不一樣，現在的今國光跟以前不一樣，只要沒有二度疫情，未來業績拭目以待。

(時報資訊)